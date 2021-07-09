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Столица реализовала на торгах более 200 помещений по льготной ставке

Анастасия Колоскова

Город
Столица реализовала на торгах более 200 помещений по льготной ставке
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В 2021 году Москва провела электронные торги по аренде 201 нежилого помещения, в которых приняли участие представители малого и среднего бизнеса. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

— В первом полугодии 2021 года город реализовал на торгах по льготной ставке 201 помещение общей площадью 19,2 тысячи квадратных метров. В аукционах для субъектов малого и среднего предпринимательства приняли участие почти две тысячи инвесторов, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, уточнив, что конкуренция в среднем составила девять участников на лот.

Наибольшее количество помещений предлагалось на юго-западе Москвы — 43 объекта. В тройку лидеров вошли также юг и восток столицы с показателями 35 и 22 объекта соответственно.

Как отметил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, по итогам торгов средняя площадь одного лота равнялась примерно 95,7 квадратного метра. По его словам, средняя стоимость аренды «квадрата» подвального помещения составила 6,4 тысячи рублей, а расположенного в надземной части зданий — 12,9 тысячи рублей.

Площадь самого маленького сданного в аренду объекта составляет 9,9 квадратного метра. Он расположен в районе Сокольники. Тем временем самое большое реализованное помещение находится в Южном Тушине, его площадь — 457,8 квадратного метра.

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