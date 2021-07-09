Выживший радист с затонувшего теплохода «Булгария» назвал причины трагедии

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Затонувший в 2011 году теплоход «Булгария» потерпел крушение по нескольким причинам. Общая изношенность оборудования, погодные условия и человеческий фактор виноваты в том, что с судна не смогли эвакуировать 122 человека, среди которых было 28 детей. Об этом спустя 10 лет после катастрофы рассказал выживший радист «Булгарии» Ринат Габидинов.

Корабль совершил двухдневный круиз и возвращался в порт. При входе в Камское устье он должен был совершить маневр. По словам радиста, в это время бушевал ураган, а у теплохода отказал один из двигателей, поэтому судно кренилось на правый борт.

— Оборудование на «Булгарии» в целом оставляло желать лучшего, взять нашу аварийную рацию, в неисправности аккумуляторов которой пытались обвинить меня, — рассказывает он.

Как утверждает Габидинов, он пытался вызвать помощь, но все оборудование было неисправно и наладить его не получилось.

Радист также заявил, что поведение старшего механика судна значительно усугубило ситуацию. Тот сбежал с тонущего корабля одним из первых и оставил иллюминаторы в машинном отделении открытыми. Через них начала быстро прибывать вода, из-за чего команда не успела спасти пассажиров. Помимо этого, механик отключил двигатель без приказа капитана, что было запрещено. Капитан в это время пытался направить судно на мель, чтобы спасти людей. По словам радиста, ему не хватило для этого около 40 метров — расстояние до мели от места, где затонула «Булгария», отмечает Lenta.ru.

Напомним, что катастрофа с двухпалубным круизным теплоходом произошла 10 июля 2011 года. Во время шторма он затонул. Удалось спастись 79 людям, погибли 122 человека, из которых 28 детей. К ответственности привлекли пять человек, получивших сроки от пяти до 11 лет. Данная трагедия стала крупнейшей в истории современной России с участием речного пассажирского судна.