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Выставка «Теплый день» открылась в галерее Громовой

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «Теплый день» открылась в галерее Громовой
Фото: Вечерняя Москва

Галерея Громовой представляет выставку Ирины Андреевой «Теплый день».

В экспозиции представлены работы художницы, которая воссоздала пространство дома. Гости выставки попадают в атмосферу душевного тепла, в воспоминания детства.

Посетители увидят истории о родительском доме, о событиях, которые запоминаются навсегда. Экспозиция представляет собой серию историй-сюжетов, объединенных одним днем из детства. Зритель попадает в пространство черно-белого диафильма, «теплые» кадры которого хочется потрогать рукой. Здесь и домашний котик, беззаботно спящий на спинке дивана, и утреннее морозное утро, и зимняя прогулка со снеговиком и любопытной вороной.

Выставка открыта с 8 июля до 15 августа, сообщается на странице Андреевой в Facebook.

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