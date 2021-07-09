Сельскохозяйственную улицу в Москве реконструируют

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Евгений Самарин

Россия, Москва, Сельскохозяйственная улица Карта всех событий

В ближайшие годы в столице реконструируют участок Сельскохозяйственной улицы — от Северо-Восточной хорды до Юрловского проезда. В скором времени город начнет искать подрядчиков для проектирования. Об этом в пятницу, 9 июля, рассказал глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Мы планируем в ближайшее время приступить к проведению проектно-изыскательских работ по реконструкции Сельскохозяйственной улицы, — заявил он.

В настоящее время специалисты проводят торгово-закупочные процедуры и определяют подрядную организацию.

Завершить проектирование планируется в течение восьми месяцев.

Победитель конкурса должен будет спроектировать мосты через реки Лихоборку и Яузу. Проектом предусмотрено возведение внеуличных пешеходов и переустройство инженерных сетей.

В план реконструкции также входят некоторые участки улиц Вильгельма Пика и Декабристов. Кроме того, работы будут осуществляться от Проектируемого проезда № 1 до улиц Декабристов и Олонецкой.

Специалисты обустроят вдоль Сельскохозяйственной улицы боковые проезды и построят четыре проектируемых проезда.

Работы также пройдут на Олонецкой улице — от Березовой аллеи до Проектируемого проезда № 4.

На участке реконструкции появятся два подземных перехода с пандусами и лифтами. Они будут располагаться по адресам Сельскохозяйственная улица дом 39, строение 9, и дом 42, строение 1.

Всего 266 километров дорог планируется построить в столице до конца 2023 года. К этому времени Москва также обзаведется 88 новыми искусственными сооружениями и 54 пешеходными переходами, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.