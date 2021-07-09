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Выставка к 225-летию со дня рождения Николая I открылась в Бородине

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка к 225-летию со дня рождения Николая I открылась в Бородине
Фото: Олег Шашков / Вечерняя Москва

Выставка «Августейший реконструктор — император Николай I», приуроченная к 225-летию со дня рождения императора Николая I, открылась в музее-заповеднике «Бородинское поле».

Посетителям представят одно из редких изданий 1839 года — «Второе дополнение к Положению, Высочайше утвержденному 30 ноября 1838 года, о сборе войск в 1839 году при селе Бородине», а также отдельные эпизоды торжеств. Их можно увидеть на фототипиях из альбомов «Бородинское поле сражения, его прошлое и настоящее». Это издания 1902 и 1912 годов Московско-Брестской железной дороги. Снимки, размещенные на фототипиях, сделаны с живописных картин, ранее украшавших интерьеры Бородинского дворца и впоследствии утраченных.

На выставке посетители увидят скульптурный портрет Василия Андреевича Жуковского, который в своем письме рассказывал о торжествах, связанных с Бородинской годовщиной. Это письмо к Великой княгине Марии Николаевне, приведенное на страницах X тома «Полного собрания сочинений В. А. Жуковского», изданном в 1902 году в качестве приложения к популярному журналу «Нива».

Императора Николая I, возглавившего празднование Бородинской годовщины, можно считать не только основателем Бородинского музея, но и первым военным реконструктором.

Выставка открыта в седьмом зале Императорского дворца в селе Бородино, сообщается на сайте музея.

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