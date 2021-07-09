Участники «Московского долголетия» установили мировой рекорд по числу золотых свадеб

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Среди участников проекта «Московское долголетие» нашлось сразу десять пар, которые в этом году отмечают 50-летие совместной жизни. Таким образом был установлен мировой рекорд «Наибольшее количество пар, отмечающих золотую годовщину свадьбы одновременно».

Рекорд зафиксировало международное агентство «Интеррекорд» во время онлайн-мероприятия «Московского долголетия» ко Дню семьи, любви и верности, трансляция которого прошла на YouTube-канале проекта.

На празднике пары поделились секретом семейного счастья и зафиксировали свои имена в книге знаменательных событий Шипиловского отдела ЗАГС. Зрители трансляции смогли принять участие в разговоре «Любви все возрасты покорны», спикеры которого обсудили, как сохранить семейные отношения, и трудности поиска второй половинки у людей старшего возраста.

— На примере участников проекта «Московское долголетие» мы видим большой интерес к теме отношений и романтических знакомств у старшего поколения. Особенно у женщин, поскольку большинство наших участников (85 процентов) — это именно они. По результатам наблюдений и социологических опросов, которые мы регулярно проводим в социальных сетях проекта, мы выяснили, что «Московское долголетие» — это одна из удобных площадок для знакомств. На занятиях у людей возникают общие интересы, они могут часто видеться и лучше узнавать друг друга, — рассказала заместитель директора ГКУ «Ресурсный центр развития социальных коммуникаций» Алла Семенышева, отметив, что общие занятия улучшают отношения в семьях.

По словам Аллы Семенышевой, за три года работы проекта его участники заключили около 20 браков.

В целом в столице наблюдается рост числа семей, которые создают представители старшего поколения, отметила руководитель Шипиловского отдела ЗАГС Светлана Жарова. Так, в прошлом году официально зарегистрировали свои отношения более 1,2 тысячи пар старше 55 лет. Еще шесть тысяч браков создали пары, в которых 55 лет исполнилось одному из супругов.

В столичных отделах ЗАГС проводятся специальные церемонии для пар, отмечающих юбилеи супружеской жизни, сообщает официальный сайт мэра Москвы.