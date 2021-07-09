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ГУМ позвал москвичей на Фестиваль цветов

Ольга Маркова

Развлечения
ГУМ позвал москвичей на Фестиваль цветов
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Фестиваль цветов открылся в главном магазине страны на Красной площади. Сотни тысяч растений украсили линии и фасады ГУМа, который превратился в настоящий цветущий парк.

Своими насаждениями гостей магазина порадуют Ингеборга Дапкунайте, Андрей Малахов, Александр Олешко, Ольга Кабо, Влад Лисовец, Сергей Гармаш, Елена Захарова, Илья Бачурин, Екатерина Стриженова, Дарья Повереннова, Аскольд Запашный, Алексей Яшин. Звезды лично высадили различные цветы: желтый тагетис, колеус черешневого цвета, бегонию и еще более десятка видов красочных растений.

Любоваться цветочным оформлением можно не только в дневное время, но и после заката — историческое здание ГУМа подсвечено иллюминацией.

Фестиваль цветов продлится до 12 сентября, сообщается на сайте ГУМа.

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