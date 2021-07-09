Начальника ОМВД подмосковного Егорьевска подозревают в причастности к убийству

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Начальника ОМВД подмосковного Егорьевска задержали по подозрению в причастности к подготовке к совершению убийства бизнесмена. По данному факту ведется служебная проверка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Проверку назначил начальник ГУ МВД России по Московской области генерал-лейтенант полиции Виктор Пауков.

— По ее итогам будет принято решение в установленном законом порядке, — отметили в ведомстве.

По информации СМИ, в четверг, 8 июня, в кабинете и дома Олега Ермакова проходили обыски. Задержанного доставили на допрос в Следственный комитет.

Олег Ермаков в органах внутренних дел с 1994 года. Награжден медалью МВД РФ «За отличие в службе» 3, 2 и 1 степени.