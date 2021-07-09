Более 200 единиц пожарной техники приобрели за 9 лет в Подмосковье

Фото: vk.com / ГУ МЧС России по Воронежской области

Ровно 230 единиц специализированного оборудования закупили для лесопожарных формирований Подмосковья за последние девять лет. Об этом сообщил министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин.

По словам министра, в регионе проводится ежегодное переоснащение специализированной техникой. Именно это помогает лесным пожарным быстро и с минимальным ущербом ликвидировать возгорание день в день, не позволяя огню добраться до соседних населенных пунктов и экономических объектов.

— Обновление парка лесопожарной и лесохозяйственной техники — одна из приоритетных задач, — подчеркнула председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир. Она также отметила, что в те 230 единиц оборудования входят автомобильная и тракторная техника, прицепы и автоцистерны, спецтехника и тралы, лесопатрульные комплексы и лесохозяйственная техника, различное оборудование, к примеру, беспилотники-дроны и беспилотные летательные аппараты с тепловизорами.

В 2021 году планируется приобрести 65 единиц техники на сумму 54,35 миллиона рублей в рамках нацпроекта «Экология» федерального проекта «Сохранение лесов». 15 млн рублей на 56 единиц техники выделит областной бюджет.

До 2024 года предусмотрено финансирование закупки лесопожарного оборудования в связи с указанным проектом, что поможет обновить парк лесопожарной техники, сообщает РИАМО.