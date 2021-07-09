Певцов совместно с семьями Москвы приступил к разработке программы поддержки многодетных

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Народный артист России, общественный деятель Дмитрий Певцов предложил государству задуматься о расширении мер поддержки многодетных семей, обращая внимание властей на снижение рождаемости. Свои идеи он обсудил с общественными объединениями многодетных семей.

По словам Дмитрия Певцова, сейчас особенно важно поддержать семьи с детьми, тем более многодетные.

— Необходимо возвращать статус многодетной семьи с жесткими преференциями, закрепленными в законе, — считает он. — Это касается множества аспектов — поступления в вузы, условий и оплаты проживания, бесплатных и доступных занятий для детей в досуговых центрах, бесплатной парковки по всей России, льготных билетов для членов семей. Нам надо создать образ счастливой многодетной семьи, это станет примером для подражания для молодых родителей.

Как считает Певцов, большинству чиновников плевать, что происходит, они не помнят о живом человеке — надо им напоминать.

Представители объединений многодетных районов Северо-Восточного округа Москвы вышли к Дмитрию Певцову со своими предложениями. Председатель Региональной общественной организации многодетных семей и мать 12 детей Галина Беспалова предложила обсудить идею о введении обратной силы закона о маткапитале для тех семей, что стали многодетными в период с 2000 по 2007 год, до принятия закона.

Председатель Совета многодетных семей района Северное Медведково Наталья Волкова внесла инициативу о введении зарплаты для многодетных мам, ведь мама — это тоже профессия. А если у мамы нет возможности лечиться, ухаживать за собой — какой она подаст пример и какой образ матери формируется?

Статистика подтверждает, что рождаемость падает — в 2020 году этот показатель стал минимальным с 2002 года (тогда родилось 1,397 миллиона детей). Детский омбудсмен Анна Кузнецова указывает, что рождаемость в России снизилась на 23,7 процента за последние пять лет.