Бульвар Ветеранов в Мытищах благоустроят в течение двух лет
В подмосковном городе Мытищи планируют преобразовать Бульвар Ветеранов в ближайшие два года, сообщил глава муниципалитета Виктор Азаров.
Бульвар не реконструировался уже 18 лет, он устарел, отмечает председатель городского управления. Ремонтные работы в этом году будут проводиться с учетом мнения жителей.
В следующем году завершится ремонт центрального парка и строительство передвинется на Бульвар Ветеранов и соседние улицы — Юбилейную и Борисовку. По плану строительства там также предусмотрен мини-парк.
Что касается центрального парка культуры и отдыха города Мытищи, в сентябре там положат новое плиточное покрытие и сделают скейтпарк, который понравится жителям Подмосковья. Азаров в этом не сомневается.
Глава муниципалитета отметил, что к зимнему сезону запланировано благоустройство Мытищинского лесопарка, так как территория востребована в качестве лыжной базы.
Береговая зона реки Яузы тоже подвергнется изменениям, сообщает РИАМО. Целью всех проектов является создание более современных мест отдыха.