Бульвар Ветеранов в Мытищах благоустроят в течение двух лет

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В подмосковном городе Мытищи планируют преобразовать Бульвар Ветеранов в ближайшие два года, сообщил глава муниципалитета Виктор Азаров.

Бульвар не реконструировался уже 18 лет, он устарел, отмечает председатель городского управления. Ремонтные работы в этом году будут проводиться с учетом мнения жителей.

В следующем году завершится ремонт центрального парка и строительство передвинется на Бульвар Ветеранов и соседние улицы — Юбилейную и Борисовку. По плану строительства там также предусмотрен мини-парк.

Что касается центрального парка культуры и отдыха города Мытищи, в сентябре там положат новое плиточное покрытие и сделают скейтпарк, который понравится жителям Подмосковья. Азаров в этом не сомневается.

Глава муниципалитета отметил, что к зимнему сезону запланировано благоустройство Мытищинского лесопарка, так как территория востребована в качестве лыжной базы.

Береговая зона реки Яузы тоже подвергнется изменениям, сообщает РИАМО. Целью всех проектов является создание более современных мест отдыха.