Олег Леонов: Жители ЦАО должны иметь право на бесплатную парковку в любом районе своего округа

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Олег Леонов, куратор проектов «Лиза Алерт» Центра поиска пропавших людей, считает, что для жителей ЦАО Москвы нужно расширить действие резидентных парковочных разрешений на территорию всего округа.

Леонов полагает, что в силу специфики ЦАО его жители должны иметь право бесплатно парковаться не только внутри своего района, но и на всей территории округа.

— Резидентные разрешения на парковку должны действовать не на районы, а на более крупные административные образования. Например, в Москве — это ЦАО. Таким образом, у жителей не будет проблем. Люди же сейчас воспринимают это как обман: человек паркуется недалеко от своего дома, а потом ему приходит штраф 5000 рублей, — сказал Олег Леонов.

В ЦАО Москвы границы некоторых районов проходят по проезжим улицам. Распространена проблема, когда жители района могут парковаться только с одной стороны дороги. Если человек проедет несколько метров, оставит машину с противоположной стороны, но не заплатит за парковку 380 рублей, то он получит штраф. По словам Леонова, в центре города таких мест довольно много. Это запутывает местных жителей и бьет по их кошельку.

Петр Шкуматов, координатор «Общества синих ведерок», поддержал идею Олега Леонова расширить действие резидентных разрешений на весь округ. Парковочные разрешения должны экономить время и деньги москвичей. Но пока они вызывают только массу вопросов, сказал Шкуматов.

Резидентное разрешение позволяет москвичам бесплатно парковаться в пределах своего района с 20:00 до 8:00. Резидентом может стать собственник квартиры или наниматель по договорам социального и служебного найма. На одну квартиру выдают не больше двух разрешений.