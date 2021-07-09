Пожар начался в психиатрической клинике на северо-западе Москвы

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Россия, Москва, улица Габричевского, 5к10 Карта всех событий

В психиатрической клинике на северо-западе Москвы произошел пожар. Первый этаж полностью задымлен, пациентов в срочном порядке эвакуируют из здания. Об этом в пятницу, 9 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на улице Габричевского, дом 5к10. Причиной пожара стали загоревшиеся вещи и мебель в одной из палат на втором этаже. Открытое горение уже ликвидировано. По словам источника «ВМ», площадь пожара составила пять квадратных метров.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее «ВМ» писала, что 8 июля на Волгоградском проспекте загорелось кирпичное административное здание складского типа. На место вылетели экипажи двух пожарных вертолетов. Они работали методом карусели, следуя друг за другом и сбрасывая воду для борьбы с огнем.