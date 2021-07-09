Москва продолжает делиться накопленным опытом цифровизации медицины

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

На минувшей неделе Москву посетила делегация министерства здравоохранения Республики Узбекистан, а также представители крупнейших ИТ-компаний страны. Гости столицы обозначили целью своего визита получение ценнейшего опыта от московских коллег по внедрению современных информационных технологий в сфере здравоохранения.

— Сегодня Москва является одним из мировых лидеров по внедрению инноваций в сфере здравоохранения. Единая цифровая платформа, созданная в столице за последние 10 лет, позволяет собирать и обрабатывать огромные массивы медицинских данных и использовать их для создания уникальных решений, аналогов которых нет во всем мире. Уже сегодня внедряются технологии на базе искусственного интеллекта, используются новые направления в оборудовании: телемедицина и многое другое. Эти проекты не только соответствуют самым современным мировым трендам, но и задают новые векторы развития. И мы открыты к коммуникации как с зарубежными коллегами, так и с региональными. Мы делимся своим опытом по цифровизации здравоохранения в рамках крупных международных межотраслевых событий, индивидуальных сессий с делегациями из заинтересованных регионов. Также нами уже создан ряд цифровых проектов, доступных врачам со всей России. К примеру, калькулятор пневмоний для определения степени поражения легких пациента, который доступен по открытой ссылке. Наши региональные коллеги также могут ознакомиться с сервисом постановки предварительного диагноза на базе ИИ в рамках системы поддержки принятия врачебных решений. Кроме того, нельзя не отметить и информационный обмен наработками и опытом по борьбе с распространением коронавируса. И, безусловно, чем продуктивнее будет наше сотрудничество с коллегами, тем больше у нас появится совместных возможностей для достижения главной цели здравоохранения — обеспечение здоровья горожан, — рассказал руководитель по цифровизации Комплекса социального развития Москвы, Владимир Макаров.

На протяжении трех дней специалисты Комплекса социального развития Москвы делились своими знаниями с гостями столицы по широкому кругу вопросов, связанных с информатизацией столичной сферы здравоохранения. Наибольший интерес вызвал опыт создания, модернизации и развития единой цифровой платформы здравоохранения столицы, ключевым элементом которой является Единая информационно-аналитическая система (ЕМИАС). В ходе встречи была представлена подробная информация о важнейших городских электронных сервисах и инициативах, которые выступили плацдармом для изменений в управлении отраслью, процессных цепочек, логике принятия решений, и, в конечном итоге, обеспечили повышение доступности медицинской помощи. Среди таких сервисов: запись на прием к врачу, электронный рецепт, электронная медкарта, которая сегодня доступна не только врачу, но и горожанам онлайн, и многие другие. Не остались без внимания и уникальные городские инициативы: проект по использованию технологий компьютерного зрения на базе искусственного интеллекта в радиологии, который сокращает время на описание снимка в среднем на 30 процентов, и целый ряд проектов и активностей, которые реализуются в рамках нового стандарта онкологической помощи. Например, проект «Персональный помощник» для пациентов с подозрением на онкологическое заболевание или подтвержденным диагнозом в рамках которого проводится индивидуальное сопровождение более 6 тысяч москвичей на всех этапах диагностики и лечения.

Также прибывшая делегация получила ответы на вопросы о принципах работы современных информационных систем и сервисов платформы в амбулаторном и стационарном звене, обеспечении безопасности данных, применяемых инструментах для мониторинга и анализа наиболее важных показателей в работе московского здравоохранения и его возможных изменениях за счет автоматизации функций работников отрасли и интеграции систем и многие другие. Кроме того, на встрече была представлена возможность обсудить вопросы технического характера с узкими специалистами: разработчиками, архитекторами, аналитиками, проект-менеджерами ит.д.

И в заключении своего визита делегация посетила одну из городских поликлиник столицы, НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского и Московский референс-центр лучевой диагностики, где они смогли пообщаться с врачами и посмотреть, как используются современные технологии в реальном лечебном процессе.

Ранее с подобными визитами Москву уже посещали делегации из Якутии и Татарстана. Интерес со стороны регионов к единой цифровой платформе здравоохранения столицы возрастает с каждым днем. Москва уверенно выходит на лидирующие позиции в области цифровой трансформации здравоохранения и готова делится своим опытом с коллегами, для того, чтобы и в других регионах страны была возможность внедрять в ежедневную клиническую практику все больше современных, надежных «умных» решений, задача которых упростить работу врача, снизить число рутинных операций за счет цифровизации, а для пациентов — создать максимально комфортные условия получения медицинских услуг, обеспечить их гарантированно высокое качество. Сервисы Единой медицинской информационно-аналитической системы города Москвы (ЕМИАС) разработаны и развивается совместно Комплексом социального развития Москвы и Департаментом информационных технологий. Они являются основными элементами Единой цифровой платформы здравоохранения, охватывающей органы управления здравоохранением города и все государственные учреждения здравоохранения в Москве.