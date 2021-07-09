«Слив данных»: что делать, если мошенники оформили на вас кредит

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Человек может избавиться от кредита, который на него оформили мошенники. Для этого, как рассказал «Вечерней Москве» юрист Артем Баранов, необходимо «соблюсти два пункта».

— Первое — нужно в гражданском судопроизводстве грамотно юридически аргументировать, что никакого кредита вы не оформляли. То есть о том, что нет документов, подтверждающих ваше волеизъявление. Обычно мошенники все проводят через электронную форму. В данной ситуации вы должны доказать, что не вступали в двустороннюю сделку с банком. Если этого не сделать, то с вас реально взыщут всю сумму. Второе — необходимо обратиться в правоохранительные органы с просьбой возбудить дело по статье о мошенничестве. Как правило, вы не единственные, на кого мошенники берут кредит, таких обычно много, — пояснил специалист.

По словам собеседника «ВМ», доказывать свою невиновность придется не на одном заседании суда. Часто должники всячески пытаются уйти от ответственности, поэтому судьи настороженно относятся к подобным заявлениям, уточнил Баранов. По его мнению, чтобы банку отказали во взыскании с вас задолженности, надо «очень постараться». В этом помогут только грамотные юристы.

— Такая ситуация может случиться с каждым — это просто слив персональных данных. Все люди находятся под одинаковым риском. Бывает и так, что мошенники заходят с маленькой суммы. Тогда можно через судебный приказ без вызова сторон взыскивать деньги. То есть о своем кредите вы узнаете даже не на стадии суда, а когда уже приставы начнут работать. В таком случае придется только добиваться, чтобы вам вернули вынужденно выплаченные деньги, — отметил Баранов.

Как дополнил юрист, человек, обманутый мошенниками, может просить через суд возместить ему траты на юристов. Но в таком случае нужно учитывать, что почти всегда эти суммы занижаются второй стороной, пояснил собеседник «ВМ».