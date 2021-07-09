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Москвичам озвучили неутешительный прогноз погоды на выходные

Юлия Евграфова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Москвичам озвучили неутешительный прогноз погоды на выходные
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Сильная жара в ближайшие дни сохранится в столичном регионе. Надеяться на освежающий ветер и дождь жителям Москвы и Подмосковья пока также не стоит. Прогноз на выходные «Вечерней Москве» озвучил метеоролог погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

— Погода в выходные и в начале следующей недели будет практически без существенных изменений. Над столичным регионом продолжит господствовать антициклон. Ожидается небольшая облачность, будет сухо. Днем ожидается 31–34 градуса в Москве. В Подмосковье 30–35 градусов. По ночам тоже не будет особой прохлады: 18–20 градусов в столице и 16–21 в Подмосковье. Сильного ветра также не ожидается, — пояснил Леус.

По мнению метеоролога, пока сложно прогнозировать, когда именно отступит жара. Он уточнил, что это произойдет не раньше середины июля.

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