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Умер переболевший коронавирусом мэр Йоханнесбурга

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Умер переболевший коронавирусом мэр Йоханнесбурга
Фото: pixabay.com

Глава Йоханнесбурга Юнис Мгчина скончался на 54-м году жизни. В начале июля 2021 года мэр заболел коронавирусом и получил осложнения.

Перед смертью Мгчина заявлял, что в город пришла третья волна коронавируса. Он призывал жителей соблюдать антиковидные меры и делать все, чтобы минимизировать распространение COVID-19 в Йоханнесбурге, пишет ФАН.

Йоханнесбург является самым крупным по численности жителей городом в Южно-Африканской Республике, считаясь центром богатой провинции Гаутенг. В 2000 году из Йоханнесбурга и окружающих его территорий сформировали городской округ Йоханнесбург, который стал новой административной единицей страны. На данный момент город является центром широкомасштабной торговли золотом и алмазами.

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