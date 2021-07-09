Сергей Собянин назначил нового главу управы Тверского района
На должность главы управы Тверского района столицы назначили Эдуарда Ханахяна. Такое решение принял мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 9 июля.
Распоряжение о назначении уже опубликовано на официальном сайте мэра Москвы.
— Назначить Ханахяна Эдуарда Саятовича на должность главы управы Тверского района города Москвы, — сказано в документе.
Срок служебного контракта с Эдуардом Ханахяном равен сроку полномочий мэра столицы. Он не превышает срок, установленный нормативными правовыми актами Москвы.
Ранее Сергей Собянин произвел кадровые перестановки в нескольких департаментах.
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