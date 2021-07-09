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Андрей Воробьев проинспектировал временный пункт вакцинации в Воскресенске

Юлия Павлушова

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Андрей Воробьев проинспектировал временный пункт вакцинации в Воскресенске
Фото: Пресс-служба губернатора Московской области / Антон Чернов
Россия, Московская область, Воскресенск Карта всех событий

Временный пункт вакцинации в усадьбе Кривякино осмотрел губернатор Московской области Андрей Воробьев. Об этом в пятницу, 9 июля, сообщили в пресс-службе главы региона и правительства Подмосковья.

Прививочный пункт разместили в Воскресенске. Мобильная бригада начала работать здесь 2 июля. Пункт расположен на главной площади парка.

— Каждый человек должен прежде всего сам позаботиться о своем здоровье. Те, кто вакцинируется, болезнь переносят легче. Сейчас мы вышли в лидеры в России по вакцинации: за вчерашний день у нас привились около 52 тысяч человек. Активно вакцинируются и жители Воскресенска, — отметил Андрей Воробьев.

В округе делают прививки в семи стационарных пунктах. Кроме того, мобильные бригады врачей выезжают в торговый центр «Магнит» и МФЦ.

Андрей Воробьев в парке вручил государственные награды врачам воскресенских районных больниц № 1 и № 2. Их труд отмечен орденом Пирогова, пишет РИАМО.

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