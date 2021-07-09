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Тонущего ребенка спасли на Терлецких прудах в Москве

Юлия Павлушова

Происшествия
Тонущего ребенка спасли на Терлецких прудах в Москве
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Терлецкий лесопарк Карта всех событий

Спасатели помогли 12-летнему мальчику, который чуть не утонул на Терлецких прудах в столице. Об этом в пятницу, 9 июля, сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

Инцидент произошел в дневное время. Спасатели, патрулирующие водоем, заметили тонущего ребенка в 40 метрах от берега. Они помогли ребенку выбраться из воды.

Мальчика доставили на спасательную станцию, где он получил первую помощь.

— После осмотра врачами скорой помощи ребенок был госпитализирован, — отметили в пресс-службе.

Ранее спасатели вытащили из Терлецкого троих тонувших мужчин.

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