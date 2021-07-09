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Тело человека обнаружили в колодце в Новой Москве

Анастасия Волоснова

Происшествия
Тело человека обнаружили в колодце в Новой Москве
Фото: mos.ru
Россия, Москва, поселение Кленовское Карта всех событий

В колодце на дачных участках в Новой Москве обнаружили труп. Об этом в пятницу, 9 июля, «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Тело обнаружили вечером 9 июля в Садоводческом некоммерческом товариществе «Геолог» в поселке Кленовское. Источник «ВМ» уточнил, что тело человека было найдено в колодце.

На данный момент неизвестно, связан инцидент с криминалом или нет.

Ранее тело мужчины с простреленной головой обнаружили в канаве в Подмосковье. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия и обнаружили три патрона. По факту убийства возбуждено уголовное дело. В настоящее время специалисты устанавливают личность потерпевшего и обстоятельства случившегося.

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