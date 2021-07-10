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Вакцина «КовиВак» снова появилась в столице

Михаил Алимов

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Вакцина «КовиВак» снова появилась в столице
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Вакцина от коронавируса «КовиВак» снова появилась в Москве. Она доступна в 14 павильонах «Здоровая Москва», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

— 10 июля в 14 павильонов «Здоровая Москва» поступила вакцина «КовиВак», — говорится в сообщении.

Привиться можно бесплатно и без предварительной записи.

Вакцина появилась в павильонах на территории Фестивального парка, музея-заповедника «Царицыно», парка Олимпийской деревни, парках 50-летия Октября, имени 850-летия Москвы, Гончаровском и Дюссельдорфском, а также в парках «Перовский» и «Северное Тушино».

Также привиться ей можно в павильонах на территории Парка Горького, сквера у префектуры Северного административного округа, сквера на улице Дружбы, ландшафтного заказника «Теплый стан» и сквера у культурного центра «Вдохновение».

Ранее сообщалось, что запись на прививку вакциной «КовиВак» приостановили в столице. Предыдущая серия препарата закончилась. Она была доставлена в Москву 25 июня. Вакцинироваться от коронавирусной инфекции можно было в детских городских поликлиниках № 99 филиал 4, № 94, № 143, № 7 и № 42.

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