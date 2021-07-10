Олег Леонов: Пересадки на наземном транспорте должны стать бесплатными

Фото: Пресс-служба «Лизы Алерт»

Куратор проектов «Лиза Алерт» Центра поиска пропавших людей Олег Леонов поздравил всех с Днем московского транспорта, рассказал о продуктивном сотрудничестве со столичным дептрансом и призвал распространить систему бесплатных пересадок на наземный общественный транспорт.

— То, что московский транспорт с каждым годом становится удобнее, — очевидно для всех. Однако все еще есть вопросы, которые заботят каждого, кто ежедневно платит за проезд. В метро бесплатные пересадки были всегда, но что делать тем, кто пользуется пересадками на наземном транспорте и все еще платит за каждую поездку? Несправедливо получается, что пассажиры автобусов, электробусов и трамваев платят больше. Выходом могло бы стать простое решение. Например: один раз заплатил — можешь ездить два часа на любом наземном транспорте.

Олег Леонов заявил, что московский транспорт за последние годы не только стал примером инновационных преобразований, но и явно «повернулся лицом к людям». Леонов отметил примеры системного сотрудничества с московским дептрансом, которые уже сегодня помогают эффективнее искать пропавших людей. Ориентировки «Лизы Алерт» размещаются на экранах в транспорте, обсуждается вопрос о создании «Островков безопасности» в метро, а на днях поступил в продажу специальный тираж карт «Тройка» с дизайном Покраса Лампаса и телефоном горячей линии отряда.

Что касается бесплатных пересадок, то московский транспорт — единый организм и правила в нем должны быть едиными для всех, говорит Леонов. Даже небольшая экономия на пересадках за год поможет людям в трудное время пандемии, утверждает он.

День московского транспорта отмечается с 2017 года. Датой создания общественного транспорта столицы принято считать запуск предшественницы современного трамвая — конки, впервые вышедшей на маршрут 7 июля 1872 года.