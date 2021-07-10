Глава Челябинской области доложил Путину о ситуации с природными пожарами
Владимир Путин выслушал по телефону доклад губернатора Челябинской области Алексея Текслера по поводу ситуации с природными пожарами в регионе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Текслер в том числе доложил главе государства, что из оздоровительного лагеря и интерната были эвакуированы более 100 детей в связи с угрозой возгорания.
— Путин поручил Текслеру сформулировать предложения по восстановлению жилья граждан, утраченного в результате природных пожаров, — приводит слова Пескова РИА Новости.
Помимо этого, Путин дал поручение администрации президента, правительству России и управлению делами Кремля решить вопрос, чтобы дети из пострадавшего региона смогли продолжить летний отдых на побережье Черного моря, добавил Песков.
В регионе насчитывается пять очагов природного пожара. Предварительно, огонь распространился на площади 20 гектаров.