Глава Челябинской области доложил Путину о ситуации с природными пожарами

Фото: vk.com / ГУ МЧС России по Воронежской области

Владимир Путин выслушал по телефону доклад губернатора Челябинской области Алексея Текслера по поводу ситуации с природными пожарами в регионе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Текслер в том числе доложил главе государства, что из оздоровительного лагеря и интерната были эвакуированы более 100 детей в связи с угрозой возгорания.

— Путин поручил Текслеру сформулировать предложения по восстановлению жилья граждан, утраченного в результате природных пожаров, — приводит слова Пескова РИА Новости.

Помимо этого, Путин дал поручение администрации президента, правительству России и управлению делами Кремля решить вопрос, чтобы дети из пострадавшего региона смогли продолжить летний отдых на побережье Черного моря, добавил Песков.

В регионе насчитывается пять очагов природного пожара. Предварительно, огонь распространился на площади 20 гектаров.