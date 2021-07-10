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Машина скорой помощи перевернулась на востоке Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Машина скорой помощи перевернулась на востоке Москвы
Фото: mos.ru
Россия, Москва, 3-я Парковая улица, 56/28 Карта всех событий

В столичном районе Северное Измайлово столкнулись четыре автомобиля, в том числе карета скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в субботу, 10 июля.

ДТП произошло на пересечении Щелковского шоссе и 3-й Парковой улицы.

— Движение перекрыто по дублеру Щелковского шоссе, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

По данным столичного главка МВД, в результате аварии пострадали три человека.

— По предварительным данным, травмы получили трое медиков, находившихся в машине, — цитирует сообщение РИА Новости.

На месте работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства происшествия.

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