Очереди в Шереметьеве объяснили проверкой документов по коронавирусу

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Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

В условиях сезонного увеличения рейсов аэропорт Шереметьево работает в стандартном режиме, а очереди в терминалах возникли из-за дополнительного времени, которое необходимо для проверки документов по COVID-19. Об этом сообщила директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова в субботу, 10 июля.

По ее словам, в аэропорту соблюдаются все требуемые противоэпидемические меры для безопасности здоровья сотрудников и пассажиров.

— Временные скопления пассажиров на стойках регистрации обусловлены возросшей нагрузкой на стойки регистрации в связи с увеличившимся временем на проверку требуемых документов в рамках исполнения противоэпидемических требований. В целях урегулирования ситуации выделяются дополнительные стойки регистрации, в терминалах работают супервайзеры для оказания содействия пассажирам и консультаций, — цитирует Захаренкову РИА Новости.

Она напомнила, что у пассажиров, следующих на международные рейсы, проверяется наличие ПЦР-теста, его срока действия и соответствия персональным данным.

По словам Захаренковой, аэропорт информирует пассажиров о предупреждении распространения коронавирусной инфекции и необходимости соблюдения мер профилактики. В зонах выдачи багажа прибывшим из-за границы пассажирам напоминают о необходимости прохождения тестирования на коронавирус.

В Шереметьеве круглосуточно открыты пункты для сдачи экспресс-тестирования на COVID-19 и пункты вакцинации.

Ранее сообщалось, что свыше 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах.