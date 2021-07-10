Очереди в Шереметьеве объяснили проверкой документов по коронавирусу
В условиях сезонного увеличения рейсов аэропорт Шереметьево работает в стандартном режиме, а очереди в терминалах возникли из-за дополнительного времени, которое необходимо для проверки документов по COVID-19. Об этом сообщила директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова в субботу, 10 июля.
По ее словам, в аэропорту соблюдаются все требуемые противоэпидемические меры для безопасности здоровья сотрудников и пассажиров.
— Временные скопления пассажиров на стойках регистрации обусловлены возросшей нагрузкой на стойки регистрации в связи с увеличившимся временем на проверку требуемых документов в рамках исполнения противоэпидемических требований. В целях урегулирования ситуации выделяются дополнительные стойки регистрации, в терминалах работают супервайзеры для оказания содействия пассажирам и консультаций, — цитирует Захаренкову РИА Новости.
Она напомнила, что у пассажиров, следующих на международные рейсы, проверяется наличие ПЦР-теста, его срока действия и соответствия персональным данным.
По словам Захаренковой, аэропорт информирует пассажиров о предупреждении распространения коронавирусной инфекции и необходимости соблюдения мер профилактики. В зонах выдачи багажа прибывшим из-за границы пассажирам напоминают о необходимости прохождения тестирования на коронавирус.
В Шереметьеве круглосуточно открыты пункты для сдачи экспресс-тестирования на COVID-19 и пункты вакцинации.
Ранее сообщалось, что свыше 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах.