Онищенко возмутился участием Бузовой в спектакле «Честный грузин»

Фото: Пресс-служба Госдумы

Появление певицы и телеведущей Ольги Бузовой на сцене МХАТа является «ударом» по святая святых в искусстве. Об этом в субботу, 10 июля, заявил депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Он выразил негодование, почему далекой от театра певице досталась роль на сцене, а ее саму назвал «некой дамочкой».

— Некая дамочка вдруг появляется на сцене МХАТ, это был удар в святое. Святая всех святых, сосредоточие нашей культуры, вдруг взяли девочку только потому, что она легко одетая бегает по экранам, — заявил Онищенко в ходе пресс-клуба «Петербургский уикенд».

Депутат также назвал настоящей провокацией то, что Бузова приняла участие в проекте, и подчеркнул, что это его возмущает, передает Nation News.

Напомним, Ольга Бузова получила роль певицы кабаре Беллы Шанталь в спектакле об Иосифе Сталине «Чудесный грузин». Премьера данной постановки состоялась 11 июня на сцене МХАТ имени Горького. Гонорар артистки составил почти полмиллиона рублей. Выход певицы на сцену театра вызвал широкий резонанс, многие звезды и общественные деятели отозвались о нем негативно.