Девять человек пострадали после опрокидывания катера в Петербурге
Моторный катер, на борту которого находились девять человек, врезался в бетонное ограждение Дудергофского канала в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в управлении МЧС по городу в субботу, 10 июля.
В результате все пассажиры, в том числе трое детей, оказались в воде. Спасатели вытащили их на берег. Позже всех их госпитализировали. Само судно не затонуло, пишет РИА Новости.
В связи с произошедшим прокуратура инициировала проверку.
— Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения безопасности при эксплуатации водного транспорта по факту столкновения маломерного судна с ограждением Дудергофского канала, — говорится в сообщении ведомства.
На место инцидента выехал работник прокуратуры.