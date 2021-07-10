Девять человек пострадали после опрокидывания катера в Петербурге

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Моторный катер, на борту которого находились девять человек, врезался в бетонное ограждение Дудергофского канала в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в управлении МЧС по городу в субботу, 10 июля.

В результате все пассажиры, в том числе трое детей, оказались в воде. Спасатели вытащили их на берег. Позже всех их госпитализировали. Само судно не затонуло, пишет РИА Новости.

В связи с произошедшим прокуратура инициировала проверку.

— Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения безопасности при эксплуатации водного транспорта по факту столкновения маломерного судна с ограждением Дудергофского канала, — говорится в сообщении ведомства.

На место инцидента выехал работник прокуратуры.