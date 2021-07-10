Мужчина погиб в результате обвала грунта на западе Москвы

Фото: Михаил Савкин

Россия, Москва, посёлок Внуково, Карьерная улица, 2 Карта всех событий

Обвал грунта произошел в столичном районе Внуково, в результате чего человека засыпало песком. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 10 июля.

Инцидент произошел по адресу улица Карьерная, дом 2. Попавший под завалы мужчина погиб.

Обстоятельства трагического случая не уточняются.

Ранее «ВМ» писала, что в результате строительных работ произошел обвал грунта по адресу Крылатская улица, дом 2б. Погиб один человек, еще один пострадал. По данному факту возбудили уголовное дело.