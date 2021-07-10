Птенец редких журавлей появился на свет в Московском зоопарке

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

В семействе краснокнижных даурских журавлей, обитающих в Московском зоопарке, вылупился птенец. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы в субботу, 10 июля.

Малыш появился на свет в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка под Волоколамском.

Этот вид журавлей занесен в Международную Красную книгу и в Красную книгу России.

В дикой природе насчитывается лишь порядка шести с половиной тысяч особей, 600 из которых гнездится в России.

По словам генерального директора зоопарка Светланы Акуловой, этот находящийся под угрозой исчезновения видвключили в международную программу «Сохранение журавлей Евразии», в рамках которой первая пара даурских журавлей прибыла в центр воспроизводства в 2002 году.

В зоопарке птицы питаются салакой и корюшкой, личинками насекомых, саранчой, куриными яйцами, пророщенной пшеницей, тертой морковью и комбикормом.

Птицы встречаются в Восточной Азии, а их родиной считается историко-географический регион Даурия, который включает территории современных Бурятии, Амурской области и Забайкальского края, северо-восток Монголии и северо-восток Китая. Пернатые селятся на влажных заболоченных лугах, в долинах водоемов и приозерных котловинах.

Видео: Пресс-служба Московского зоопарка

Даурские журавли являются крупными птицами, высота их тела может достигать двух метров, а вес — 5,5 килограмма. Птиц отличает темно-серое оперение, серебристые маховые и кроющие перья крыльев, широкие белые полосы вдоль шеи и ярко-красная кожа вокруг глаз.

Кроме того, особи даурского вида, единственные из журавлей, имеют розовые ноги.