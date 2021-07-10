Китайских больших панд исключили из списка вымирающих животных

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Большие панды из вымирающего вида перешли в разряд уязвимых видов животных. Об этом заявили власти Китая.

По словам представителя китайского министерства экологии и охраны окружающей среды Цуй Шухун, это связано с тем, что популяция панд в дикой природе выросла до 1,8 тысячи особей. На увеличение численности животных повлияло улучшение условий их жизни и усилия властей по сохранению естественной среды обитания панд, добавил он.

До этого подсчет больших панд проводился восемь лет назад. Тогда экологи насчитали 1864 животных, большинство из которых обитает в лесах провинций Шэньси, Сычуань, и Ганьсу.

Международный союз охраны природы изменил статус этого вида в Красной книге еще в 2016 году, однако тогда власти Китая заявили о преждевременности исключения панд из списка находящихся под угрозой исчезновения животных, сообщает Nation news.