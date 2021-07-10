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Росгвардейцы задержали пьяного москвича, залезшего в окно больницы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Росгвардейцы задержали пьяного москвича, залезшего в окно больницы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, шоссе Энтузиастов Карта всех событий

Пьяный мужчина через открытое окно проник в больницу на востоке Москвы, откуда его вывели прибывшие по вызову сотрудники Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в субботу, 10 июля.

Инцидент произошел в медицинском учреждении, расположенном на шоссе Энтузиастов. Росгвардейцы прибыли туда после срабатывания «тревожной» кнопки. Охранник больницы пояснил, что в здании находится неизвестный мужчина, который проник в него через открытое окно. Непрошенный гость забаррикадировался в одном из кабинетов.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали нарушителя. Им оказался 31-летний москвич, который решился на необдуманный поступок, находясь в состоянии алкогольного опьянения, и не смог объяснить свое поведение.

Задержанного передали сотрудникам полиции.

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