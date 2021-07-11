Диетолог рассказала, как есть шоколад и не поправляться

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Без вреда для фигуры допускается употреблять не более 30 граммов шоколада в день. При этом лучше выбирать продукт с высоким содержанием какао-бобов. Этим советом в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась врач-диетолог Дарья Русакова.

11 июля отмечается Всемирный день шоколада. Этот праздник зародился в конце прошлого века во Франции. Примерно 63 процента россиян потребляют шоколад. В среднем количество съеденного продукта на одного человека в год составляет 4,4 килограмма, сообщает портал Statista.

— Чтобы есть шоколад и не поправляться, нужно употреблять не более 30 граммов продукта в день, — говорит Русакова. — Это примерно три «полосочки» от плитки. Если съедаете больше — есть риск превысить суточный калораж.

Наибольшее количество пользы принесет шоколад с высоким содержанием какао-бобов. Так, в горьком продукте гораздо меньше сахара, сухого молока и других добавок, отметила Русакова.

— Желательно выбирать шоколад с меньшим содержанием сахара и с высоким содержанием какао-бобов. Он принесет максимум пользы в качестве антидепрессанта и стимулирующего средства. Молочный шоколад — это простые углеводы, польза от него минимальна, — уточнила собеседница «ВМ».

Тем, кому горький шоколад не по вкусу, диетолог посоветовала попробовать другие варианты. Например, лакомство с добавлением орехов или сублимированных ягод без сахара.

Лучшее время для потребления шоколада — первая половина дня, заметила специалист. Однако в некоторых случаях допустимо есть его и на полдник без риска набрать вес, добавила Русакова.

— Можно есть его утром или во время второго завтрака. Людям без лишнего веса, сахарного диабета и других заболеваний можно и на полдник употребить кусочек шоколадки. Допустимо распределить эти 30 граммов на целый день, — пояснила она.