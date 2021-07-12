Российский художник Олег Целков скончался во Франции

Фото: instagram.com/olegtselkov

Российский и советский художник-авангардист Олег Целков умер в Париже в ночь на воскресенье, 11 июля. Об этом рассказала дочь усопшего Ольга.

Как сообщили родственники художника, несколько дней не дожившего до 87-го дня рождения, точная причина смерти пока неизвестна. При этом Ольга уточнила, что за несколько недель до кончины отец утратил зрение, что стало для него тяжелым ударом.

Однако несмотря на проблемы со здоровьем, Целков до последних минут сохранял бодрость. Художник умер, читая своей супруге стихотворения Владимира Маяковского и собственного сочинения, рассказала дочь Ольга.

Прощание с Олегом Целковым пройдет в Париже, похоронят художника в Шампани, сообщает ТАСС.

СПРАВКА «ВМ»

Олег Николаевич Целков родился 15 июля 1934 года в Москве. После школы учился в московском художественном училище МСХШ, затем в Белорусском театрально-художественном институте в Минске, еще год — в Академии художеств имени И. Е. Репина в Ленинграде (из этого учебного заведения его исключили). Целков завершал образование в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кино.

В 1956 году прошла первая квартирная выставка Олега Целкова в Москве. В 1965 году была открыта его первая официальная персональная выставка — в Институте атомной физики им. Курчатова в Москве. Кроме того, с 1970-х годов работы Целкова выставляли в Европе и США.

В 1977 году Олег Целков уехал из Советского Союза, жил и работал в Париже.

Несмотря на длительное проживание во Франции, гражданство этой страны художник не получал. В 2015 году он официально стал гражданином РФ.

В 2004 году прошли две персональные выставки Целкова: в Русском музее и в Третьяковской галерее. В 2005 году он стал единственным проживающим на Западе художником, удостоенным российской премии «Триумф».

Работы Олега Целкова имеются в собраниях Третьяковской галереи, Русского музея, ГМИИ имени А.С. Пушкина, Эрмитажа и других музеев.