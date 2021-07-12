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«С театральной подачей»: Лиза Галкина выступила с загадками

Татьяна Плотникова

Развлечения
«С театральной подачей»: Лиза Галкина выступила с загадками
Фото: instagram.com/maxgalkinru

Телеведущий и шоумен Максим Галкин продемонстрировал новые грани таланта своей дочери Лизы — артистизм, находчивость и умение держаться на публике.

В своем Instagram Галкин опубликовал видео, на котором Лиза загадывает загадки. Девочка не ограничивается вербальным объяснением, активно используя мимику и жесты.

Подписчики Галкина высоко оценили артистизм Лизы. Пользователь nelya198.01.03 заявила, что с нетерпением ждет от девочки дебютов и премьер. pergola_sea отметил темперамент и экспрессию, а olga_stolbova77 разглядела творческие гены.

Среди звездных комментаторов, похваливших Лизу Галкину, оказались певица Саша Савельева, телеведущая Виктория Боня, модельер Игорь Гуляев, врач и супруга певца Александра Малинина Эмма и другие.

Ранее Максим Галкин похвастался талантами своего семилетнего сына Гарри. Мальчик самостоятельно смастерил лук, а затем подарил его маме, певице Алле Пугачевой.

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