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Москвичам рассказали о развитии портала «Наш город»

Полина Долганова

Город
Москвичам рассказали о развитии портала «Наш город»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Портал «Наш город» стал важнейшим элементом экосистемы взаимодействия представителей власти и жителей Москвы. С помощью сервиса москвичи могут контролировать ремонт объектов городского хозяйства, сообщать о нарушениях, а также оценивать работу столичных учреждений.

С момента запуска — с 2011 года — к порталу присоединились более 1,7 миллиона человек. Они смогли решить более пяти миллионов своих проблем. С начала 2021 года сервис помог решить москвичам уже около 470 тысяч вопросов.

Всего портал «Наш город» включает восемь категорий: «Мой двор», «Мой дом», «Моя дорога», «Мой парк», «Государственные учреждения», «Общественный транспорт», «Торговля и реклама» и «Городская территория». Проблемных тем, о которых москвичи могут сообщить, насчитывается около 200.

Чтобы сообщить о проблеме, гражданину необходимо воспользоваться веб-версией или мобильным приложением. На карте города нужно выбрать проблемный объект, найти подходящую тему и ввести информацию по своему вопросу. Пользователь, отправивший сообщение, может отследить его статус и получить доказательства устранения проблемы с помощью фотографии.

Функционал портала постоянно расширяется и обновляется, охватывая новые территории Москвы. Так, например, жителям ТиНАО на сегодняшний день доступно более 100 тем. Отправить свои запросы пока могут жители поселений Внуковского, Михайлово-Ярцевского и Киевский.

С начала текущего года на сайте также обновился список тем по содержанию территории учреждений социальной сферы. Теперь москвичи смогут сообщить о ненадлежащем уходе за зелеными насаждениями на территории спортивных комплексов и рассказать о повреждениях бордюров на территории культурных объектов.

Один из пользователей портала, 31-летний Владимир Кадрев, рассказал о том, как решает свои проблемы через сервис «Наш город».

— Теперь через сайт я регулярно решаю совершенно разные проблемы, которые сам для себя делю на несколько категорий — это уборка придомовой территории и улиц, уборка мест общедомового пользования, ремонт уличных объектов инфраструктуры, — сказал москвич.

Он также добавил, что если неравнодушных горожан станет больше, проблемы в Москве будут решаться гораздо оперативнее, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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