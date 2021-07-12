Кузнецова рассказала о жизни детей, которых отец бросил в аэропорту Шереметьево

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Два брата из Комсомольска-на-Амуре, которых их отец бросил одних в аэропорту Шереметьево в Москве, в настоящее время хорошо чувствуют себя в семье. Об этом рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в понедельник, 12 июля.

По ее словам, на данный момент дети живут в Комсомольске с матерью, от которой больше года назад их забрал отец. Семья находилась под жестким наблюдением органов системы профилактики, специалисты следили за отношениями между взрослыми и детьми.

Кузнецова отметила, что мальчики и их мать с новым мужем получили профессиональную помощь.

— Чисто по-человечески была очень рада увидеть и услышать про ребят, которые были тогда оставлены в аэропорту. Сегодня они проживают на территории вместе с мамой, родилась уже сестренка у них. И старший оказался почти отличником, одна четверка только у него. Хотя мы все переживали, сколько времени, сколько тревог было, — пояснила Кузнецова.

Напомним, вечером 26 января 2020 года стало известно, что мужчина оставил в столичном аэропорту Шереметьево своих несовершеннолетних детей. В рюкзаке одного из мальчиков следователи обнаружили записку, с помощью которой удалось установить личность мужчины. Им оказался 41-летний житель Комсомольска-на-Амуре Виктор Гаврилов.

В записке он попросил прощения за содеянное, но заявил, что не может поступить иначе, так как не в состоянии прокормить детей. Он признается, что долгое время не может устроиться на работу, в связи с чем просит устроить мальчиков в приют, чтобы потом вернуться за ними, когда положение дел улучшится. Впоследствии правоохранителям удалось найти мать брошенных в Шереметьеве мальчиков Ольгу Пушкареву. Как оказалось, она ушла от экс-супруга из-за того, что тот якобы ее избивал на глазах детей.

В феврале следователи задержали Гаврилова, против него возбудили дела по статьям «Оставление в опасности», «Истязание» и «Кража» Уголовного кодекса РФ. Суд приговорил его к 1 году и 3 месяцам колонии, он уже вышел на свободу.