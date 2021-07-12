Декан школы архитектуры и дизайна в Мадриде рассказала об отношении к Москве

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Декан школы архитектуры и дизайна Instituto de Empresa в Мадриде и Сеговии Марта Дорн рассказала, как одно здание может быть школой утром, днем — клубом для пожилых людей, а ночью — кафе. Специалист также была участником Московского урбанистического форума, который проходил в «Зарядье» с 1 по 4 июля.

По ее словам, город можно назвать «звездным», если ему удается выйти за привычные границы, но при этом сохранить внутренний баланс. Женщина отметила, что существует много рейтингов городов по разным категориям. В некоторых из них часто лидирует Вена, однако Дорн никогда бы не стала там жить. Так, по ее мнению, для разных типов людей один и тот же город может представать в разном свете.

Декан также рассказала о том, почему Москва вошла в тройку мегаполисов мира.

— Мне Москва очень нравится, единственное, я не знаю языка, а это важно для общения. Еще лично мне совсем не подходит климат, но в целом я понимаю, что ваш город замечательный, — отметила специалист.

По ее мнению, российскую столицу нельзя назвать сонным городом, потому что она постоянно развивается.

По словам Дорн, Москва продемонстрировала ей несколько потрясающих архитектурных решений. Помимо этого, ею были замечены и самые стандартные идеи. Так, Москве еще предстоит работать над тем, чтобы порвать с прошлым и выйти за рамки формальных строительных решений.

На вопрос о том, как разным архитекторам воплощать свои проекты в одном городе, чтобы они сочетались между собой, Дорн отметила, что эстетическое разнообразие существовало всегда. Живя в 21-м веке нельзя не пользоваться теми технологиями и возможностями, которые преподносит нам современная эпоха.

По словам эксперта, новые жилые кварталы должны быть не только местом для жизни и работы. Они должны рассматриваться как умные города. В таких районах должны удовлетворяться все потребности местных жителей, а их дома должны быть функциональными и красивыми.

Марта Дорн также высказала свое мнение о столичной программе реновации. По ее словам, если у старых построек есть проблемы, их нельзя адаптировать к современному использованию. По мнению декана, новое здание всегда должно быть комфортнее предыдущего. Более того, с точки зрения эстетики «город должен получить больше, чем у него отобрали».

Дорн подытожила, что в мире не существует таких финансов, чтобы абсолютно каждое историческое здание превратилось в музей и было защищено. Наилучший способ спасти историю — это найти ей применение. В том случае, если здание пользуется популярностью, о нем обязательно позаботятся, говорится в интервью эксперта на официальном сайте мэра Москвы.