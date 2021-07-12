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В департаменте финансов обсудили перспективы развития рынка субфедеральных облигаций

Василиса Чернявская 

Город
В департаменте финансов обсудили перспективы развития рынка субфедеральных облигаций
Фото: Pixabay

В Департаменте финансов города Москвы состоялось совещание, посвященное новым инструментам и технологиям продвижения современных финансовых продуктов.

В мероприятии приняли участие представители ПАО Московская биржа и Национального расчетного депозитария (НРД).

Открыл совещание первый заместитель руководителя Департамента финансов города Москвы, начальник Московского городского казначейства Евгений Меньшов. Он напомнил, что Москва имеет хорошую историю взаимодействия с Московской биржей.

В этом году город впервые за несколько лет вышел на рынок долговых обязательств с размещением облигаций на Московской бирже.

— Наряду с Минфином России и Банком России мы используем технологию биржевого аукциона для размещения своих облигаций. Преимуществом формата является максимальная прозрачность проведения торгов для инвестора, а значит, и абсолютно рыночные условия заимствований. А для организации выпуска столичных зеленых облигаций мы применили биржевой букбилдинг на площадке Московской биржи, что позволило привлечь к торгам ведущие инвестбанки России и других институциональных инвесторов, приверженных принципам устойчивого развития, — подчеркнул Евгений Меньшов.

Зеленые субфедеральные долговые обязательства — это принципиально новый инструмент на российском фондовом рынке, способный выступить драйвером роста интереса участников рынка к ответственному инвестированию. Столица стала первым субфедеральным эмитентом, который использовал этот механизм привлечения инвестиций в городскую инфраструктуру. Средства, полученные от их размещения, правительство Москвы направляет на финансирование проектов по развитию общественного транспорта в целях снижения выбросов загрязняющих веществ и улучшения экологической ситуации в мегаполисе.

Закономерно, что первому в России размещению выпуска субфедеральных зеленых облигаций предшествовала активная работа, которая проводилась в тесном взаимодействии с Московской биржей, Минфином России и профессиональными участниками рынка ценных бумаг. Одним из важных этапов стало внесение Московской биржей изменений в правила листинга. Новая редакция правил листинга позволяет включать в сектор устойчивого развития субфедеральные и муниципальные облигации, выпускаемые для финансирования проектов в области экологии, защиты окружающей среды и социально значимых инициатив. В итоге приобретенные городом опыт и компетенции в дальнейшем могут быть востребованы другими субъектами Российской Федерации.

Напомним, что в течение апреля — июня текущего года Москва разместила облигации 72-го, 73-го и 74-го выпусков на общую сумму более 115,4 млрд рублей по номинальной стоимости. Это ценные бумаги с постоянным купонным доходом и сроками обращения в три, пять и семь лет соответственно.

По итогам состоявшихся размещений наблюдается устойчивый спрос на облигации Москвы. Это доступный финансовый инструмент как для профессиональных участников фондового рынка, так и граждан, заинтересованных в инвестировании своих денежных средств максимально надежным способом и с доходностью выше банковских депозитов.

Констатируя высокий интерес к новым финансовым инструментам и технологиям, участники встречи отметили необходимость консолидации усилий по развитию общедоступных и безопасных способов сохранения и преумножения средств частных инвесторов и формированию условий и механизмов привлечения ресурсов для реализации государственных и корпоративных социально-экономических проектов.

— На сегодняшний день в торгах на Московской бирже могут участвовать почти 13 млн частных инвесторов. И наша задача — минимизировать риски негативного опыта, научить таких инвесторов грамотно вести себя на рынке. Важно предоставить гражданам простые понятные инструменты для формирования и управления собственным инвестиционным портфелем и удобные надежные технологии доступа к ним. Москва недавно вернулась на биржевой рынок с новыми займами, стала пионером в сегменте субфедеральных зеленых облигаций. В Москве живет большая часть наших инвесторов. Я уверен, что вместе с Департаментом финансов Москвы мы сможем предложить жителям столицы новые интересные возможности по инвестированию в проекты города, — сказал член правления Московской биржи, управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Игорь Марич.

Одну из таких платформ — финансовый маркетплейс Финуслуги — в настоящее время развивает группа «Московская биржа».

— Эта платформа создана биржей в рамках проекта «Маркетплейс», реализуемого по инициативе Банка России с целью повышения доступности банковских и страховых продуктов для населения вне зависимости от региона проживания. Финуслуги стал первым в стране маркетплейсом, работающим в соответствии с новым законом об электронных платформах, — говорит управляющий директор проекта Финуслуги Московской биржи Игорь Алутин.

Первым продуктом на площадке стали банковские депозиты. После регистрации и идентификации на электронной платформе пользователь может удаленно открывать и пополнять вклады в разных банках. Система дает возможность сравнивать предложения от разных банков и финансовых организаций и выбирать наиболее привлекательный вариант. Все операции совершаются без визита в банк и для физических лиц совершенно бесплатны.

Безопасность использования платформы обеспечивается тем, что информация о каждой сделке отражается в Регистраторе финансовых транзакций (РФТ), который создан на базе Национального расчетного депозитария. На портале «Госуслуги» можно получить выписку об операции, совершенной на Финуслугах.

— Регистратор финансовых транзакций, созданный на базе НРД, аккумулирует информацию о всех сделках, совершенных на любых финансовых платформах. Сейчас в РФТ регистрируются сделки с вкладами, ОСАГО, паевыми инвестиционными фондами и облигациями. РФТ готов к расширению продуктовой линейки Финуслуг и регистрации сделок с новыми продуктами. В части расширения продуктовой составляющей в первую очередь речь идет об облигациях для населения, которые не будут торговаться непосредственно на бирже, поэтому доходность по ним не будет подвержена влиянию волатильности при изменении экономической конъюнктуры, — сказал председатель правления Национального расчетного депозитария Виктор Жидков.

Участники встречи подчеркнули, что развитие инструментария по управлению инвестиционными средствами не может осуществляться в отрыве от финансового просвещения населения и поделились опытом в проведении мероприятий, направленных на повышение уровня финансовой грамотности граждан.

Так, совместно с Банком России Московская биржа разработала базовые курсы инвестиционной грамотности для начинающих. В материалах рассказывается о современных финансовых инструментах, их использовании для достижения финансовых целей. Они размещены на информационно-просветительском ресурсе — Школа московской биржи.

Отметим, что и Департамент финансов Москвы в целях финансового просвещения жителей столицы регулярно проводит социально-просветительские мероприятия для всех возрастных групп. Это и ежегодный городской фестиваль финансовой грамотности, дни финансовой грамотности в районах Москвы, конкурс проектов «Бюджет для граждан», а также мастер-классы, выездные консультации с профильными специалистами налоговой, банковской и других сфер деятельности.

Завершая встречу, Евгений Меньшов отметил, что департамент финансов Москвы заинтересован в совместной реализации проектов по повышению уровня финансовой грамотности населения и выразил намерение участвовать в работе по популяризации инвестиционных инструментов фондового рынка и повышению доступности облигаций Москвы для инвесторов — физических лиц.

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