Росреестр оформил шесть детских садов в Новой Москве с начала года

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Московский Росреестр внес сведения о кадастровом учете двух детских садов по адресам поселение Внуковское, улица Бориса Пастернака, дом 47а, и поселение Сосенское, улица Сервантеса, дом 4. За последние шесть месяцев управление оформило в общей сложности шесть детских садов в Новой Москве. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщила пресс-служба ведомства.

Два новых здания смогут принять на своих территориях до 700 детей разных возрастов. Общая площадь дошкольных образовательных учреждений составляет свыше десяти тысяч квадратных метров.

По словам руководителя Управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, 1390 от всех (2570) детских садов, которые были поставлены на учет в 2021 году, приходятся на Новую Москву.

Руководитель департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин в свою очередь добавил, что с 2012 года в округах было введено более 4,9 миллиона «квадратов» социальных и коммерческих территорий. К концу 2021 года в ТиНАО планируется ввести более 570 тысяч квадратных метров соц- и промышленных объектов.

В свою очередь заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев подытожил, что строительство объектов социальной направленности остается приоритетным вектором градостроительного развития столицы.