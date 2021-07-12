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Лаборатория уличного театра откроется на фестивале «Вдохновение»

Ольга Маркова

Развлечения
Лаборатория уличного театра откроется на фестивале «Вдохновение»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Главная выставка страны приглашает москвичей и гостей столицы на VI Международный фестиваль искусств «Вдохновение». Здесь с 26 по 28 июля будет открыта Лаборатория уличного театра. Занятия пройдут в Доме культуры ВДНХ.

Серия практических занятий разбита на три направления: мастерская создания костюмов из картона, уличные вязаные арт-объекты и декорации и перформативные клоунские практики. Все участники занятий приглашаются на шествие под руководством Тирана Картонии.

Инсталляции, созданные в мастерских, будут экспонироваться перед Домом культуры с 26 июля по 1 августа.

А в субботу, 31 июля, пройдут выступления «Официального оркестра Картонии». Это иммерсивная музыкальная постановка Государственного уличного театра Картонии, где каждый человек выступает одновременно как артист и как зритель.

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте ВДНХ.

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