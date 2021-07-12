Андрей Бочкарев сообщил о вводе 36 домов по реновации за шесть месяцев

Фото: Пресс-служба МУФ

В Москве ввели в эксплуатацию по программе реновации 36 новостроек. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— За шесть месяцев этого года по программе реновации мы ввели в эксплуатацию 36 новостроек общей площадью 0,6 миллиона квадратных метров, — сказал он.

Заммэра добавил, что за эти полгода процесс переселения уже начали свыше девяти тысяч человек, которые проживают в 67 домах.

Так, в первом полугодии под заселение передали 31 дом. Новую жилплощадь получили около 11 тысяч жителей Москвы. С начала 2021 года было расселено 19 домов, еще 16 зданий были демонтированы.

Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин напомнил, что адресный список «стартовых» площадок пополнился еще 42 позициями. В настоящее время в общей сложности подобрано 513 площадок, территория которых составляет 8,1 миллиона квадратных метров. Из них 140 территорий сформированы на месте отселения многоквартирных домов, чья мощность составляет 2,4 миллиона «квадратов». Потенциал этих площадок позволит переселить более 250 тысяч москвичей.