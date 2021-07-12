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Летний арт-фестиваль «Закрытый Клуб» состоится в центре имени Астахова

Ольга Маркова

Развлечения
Летний арт-фестиваль «Закрытый Клуб» состоится в центре имени Астахова
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В культурном центре имени И. М. Астахова 25 июля пройдет первый экспериментальный арт-фестиваль «Закрытый Клуб», создателем которого является режиссер-постановщик Данила Доберман.

Фестиваль создает уникальную атмосферу, где каждый участник является самобытной персоной и находится в компании профессионалов различных жанров, стилей и направлений в сфере искусства. Гости фестиваля оказываются в атмосфере арт-программы, где являются главными участниками основного шоу.

Фестиваль посетят известные артисты, хореографы, режиссеры, художники, музыканты, приглашенные как из России, так и из различных мировых держав.

Участие в мероприятии бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте центра.

Ранее Главная выставка страны пригласила посетителей на VI Международный фестиваль искусств «Вдохновение», где с 26 по 28 июля будет открыта Лаборатория уличного театра. Серия практических занятий разбита на три направления: мастерская создания костюмов из картона, уличные вязаные арт-объекты и декорации и перформативные клоунские практики. Все участники занятий затем пройдутся в шествии под руководством Тирана Картонии.

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