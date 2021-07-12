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Работники коломенского завода обокрали предприятие на 13 миллионов рублей

Анастасия Колоскова

Происшествия
Работники коломенского завода обокрали предприятие на 13 миллионов рублей
Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Шесть работников акционерного общества «Коломенский завод» обвиняются в похищении с предприятия изделий на 13 миллионов рублей. Уголовное дело в их отношении в ближайшее время рассмотрит суд. Об этом в понедельник, 12 июля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

По ее словам, в зависимости от степени участия в преступлении в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Покушение на кражу».

Следствие предполагает, что соучастники в феврале 2020 года похитили с территории завода более двух тысяч металлических изделий, стоимость которых составляет более 13 миллионов рублей.

Помимо этого, в июле того же года злоумышленники пытались украсть еще 42 металлических клапана, однако их планы нарушили сотрудники правоохранительных органов.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Коломенский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее прокуратура Москвы взяла на контроль расследование уголовное дела по поводу очередной попытки мошенничества в отношении 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, ранее обманутого на 400 тысяч рублей. В этот раз злоумышленники пытались убедить пенсионера перевести им 75 тысяч рублей якобы за аренду банковской ячейки, однако мужчина проявил бдительность и обратился в правоохранительные органы.

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