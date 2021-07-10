Дело возбудили после новой попытки мошенничества в отношении ветерана Пронина

Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

По факту очередной попытки мошенничества в отношении 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, ранее обманутого на 400 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело, расследование которого взяла на контроль столичная прокуратура. Об этом в субботу, 10 июля, «Вечерней Москве» рассказала руководитель пресс-службы ведомства Людмила Нефедова.

По словам ветерана, днем 7 июля на его домашний телефон по очереди позвонили неизвестные. Один из них представился сотрудником Пенсионного фонда, другой — судебным приставом. Звонившие попытались убедить пенсионера в том, что ему нужно погасить долг в размере 75 тысяч рублей за аренду банковской ячейки, в которой якобы хранится причитающаяся ему денежная компенсация морального вреда за медицинские услуги ненадлежащего качества, оказанные ему в частной клинике.

Мошенники вынуждали ветерана оформить почтовый перевод и направить его по указанному адресу.

Василий Гаврилович, осознав, что никогда не обращался в эту клинику, прервал разговор и написал заявление в правоохранительные органы.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Приготовление к преступлению и покушение на преступление».

Напомним, 29 мая неизвестные похитили у ветерана ВОВ Василия Пронина крупную сумму. На домашний номер ветерана поступил звонок от человека, который представился правоохранителем. Мужчина обманом убедил героя войны снять со счета 400 тысяч рублей и передать их незнакомцу. В результате было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование дела под свой контроль. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию с кражей денег у ветерана «чудовищной».

О задержании двух подозреваемых по делу стало известно 4 июня. В настоящий момент они арестованы.

Василию Пронину 96 лет. Он участник битвы на Курской дуге. Во время парада Победы 9 мая 2021 года в Москве ветеран сидел рядом с президентом России Владимиром Путиным.