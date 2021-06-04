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Задержаны мошенники, обманувшие 96-летнего ветерана ВОВ Василия Пронина
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Задержаны мошенники, обманувшие 96-летнего ветерана ВОВ Василия Пронина

Илья Ашуров

Происшествия

Полиция задержала двух подозреваемых в краже денег у 96-летнего ветерана ВОВ, который сидел во время парада рядом с Владимиром Путиным. Об этом в пятницу, 4 июня, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— В ходе обысков по местам проживания фигурантов сотрудники МВД России изъяли средства связи, банковские карты, денежные средства и иные предметы, имеющие доказательственное значение, — сказала Ирина Волк.

По имеющимся данным, их действия координировались из-за рубежа. В ведомстве отметили, что на данный момент проверяется информация о причастности мужчин к аналогичным преступлениям.

Напомним, 29 мая неизвестные похитили у ветерана ВОВ Василия Пронина крупную сумму денег. На домашний номер ветерана поступил звонок от человека, который представился правоохранителем. Мужчина обманом убедил героя войны снять со счета 400 тысяч рублей и передать их незнакомцу. В результате было возбуждено уголовное дело.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование дела под свой контроль. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию с кражей денег у ветерана «чудовищной».

Василию Пронину 96 лет. Он участник битвы на Курской дуге. Во время парада Победы 9 мая 2021 года в Москве ветеран сидел рядом с президентом России Владимиром Путиным. Президент в ходе торжества укрыл Пронина курткой от холода.

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