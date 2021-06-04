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Уголовное дело завели по факту кражи денег и картин из квартиры оперной певицы Максаковой
Фото: youtube.com

Уголовное дело завели по факту кражи денег и картин из квартиры оперной певицы Максаковой

Рафаэль Залян

Илья Ашуров

Происшествия

Помощница оперной певицы Марии Максаковой Наталья в пятницу, 4 июня, подтвердила корреспонденту «Вечерней Москвы», что артистку обокрали. Она отметила, что по данному факту уже возбуждено уголовное дело.

— Похищены ценные вещи и деньги. Уже заведено уголовное дело, в квартире работают следственные органы.Ждем, когда полиция задержит воров, — сказала помощница артистки.

По словам собеседника «ВМ», Максакова отсутствовала в своей московской квартире пять лет, а когда вернулась — обнаружила, что замок на входной двери заменили. Однако на этом злоключения не закончились. После того как певице удалось попасть в собственную квартиру, она узнала, что ее обокрали. Из ее сейфа пропали деньги (40 тысяч евро и 53 тысячи долларов), а также 31 картина общей стоимостью в 300 тысяч долларов.

Мария Максакова — оперная певица, депутат Госдумы РФ VI созыва (2011–2016 годов). В 2016 году она уехала со своим мужем, депутатом Денисом Вороненковым, на Украину. Через год ее мужа застрелили в центре Киева. В этом году Максакова вернулась на родину.

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