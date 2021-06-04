Пьяный мужчина зарезал собственную мать в Мытищах

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Россия, Московская область, Мытищи Карта всех событий

Подмосковные следователи задержали мужчину, который подозревается в убийстве собственной матери. Об этом в пятницу, 4 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, задержанным оказался 51-летний мужчина. Вечером 2 июня он отдыхал, употребляя алкоголь. В какой-то момент у него возник конфликт с собственной 88-летней матерью.

Мужчина потерял над собой контроль, схватился за нож и ударил им пенсионерку не менее шести раз. От полученных ран женщина скончалась на месте. Позже сын сам позвонил в полицию и сообщил о содеянном.

— Следователями и криминалистами завершен осмотр места происшествия, допрошен подозреваемый, назначены судебно-медицинская, дактилоскопическая, молекулярно-генетическая и психолого-психиатрическая экспертизы, в ходе осмотра места происшествия изъяты нож, а также смывы, — заключила Врадий.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Мужчине может грозить до 15 лет тюрьмы.

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