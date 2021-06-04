Сбежавший из суда убийца гея Бережной заключен под стражу

Фото: Telegram / Московские суды

Антон Бережной, обвиняемый по делу об убийстве гомосексуала на Курском вокзале в 2019 году, заключен под стражу до 4 августа. Об этом в пятницу, 4 июня, «Вечерней Москве» сообщила пресс-секретаря Басманного районного суда Москвы.

Объявленный в розыск Бережной был найден правоохранителями. После чего суд удовлетворил ходатайство стороны защиты о заключении его под стражу.

— Судебное заседание с участием присяжных заседателей отложено на 9 июня в 9 часов 30 минут, — добавила пресс-секретарь.

Видео: Пресс-служба Басманного суда Москвы

Напомним, ранее «ВМ» писала о том, что обвиняемый в убийстве гея у Курского вокзала сбежал из зала суда. На заседании 1 июня коллегия присяжных должна была вынести вердикт о виновности или невиновности Бережного. Подсудимый выступил с последним словом, после которого объявили получасовой перерыв — после него присяжные должны были огласить вердикт. Однако через 30 минут Бережной так и не вернулся.

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