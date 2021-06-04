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Сто свертков с героином изъяли у приезжего мужчины в Подмосковье
Фото: МВД

Сто свертков с героином изъяли у приезжего мужчины в Подмосковье

Илья Ашуров

Происшествия

Подмосковная полиция изъяла у приезжего мужчины сто свертков с героином. Об этом в пятницу, 4 июня, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По словам представителя ведомства, на трассе «Урал» сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов автомобиль, которым управлял 27-летний мужчина. Во время проверки он сильно нервничал и вел себя довольно подозрительно. По этой причине полицейские решили досмотреть его машину.

— Под капотом машины инспекторы ДПС обнаружили пакет, внутри которого находилось 100 свертков с порошкообразным веществом светлого цвета, — отметила Петрова.

Последующая экспертиза показала, что изъятым веществом оказался героин весом около 200 граммов.

Видео: Пресс-служба МВД России по МО

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств». Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

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