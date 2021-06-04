Сто свертков с героином изъяли у приезжего мужчины в Подмосковье

Фото: МВД

Подмосковная полиция изъяла у приезжего мужчины сто свертков с героином. Об этом в пятницу, 4 июня, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По словам представителя ведомства, на трассе «Урал» сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов автомобиль, которым управлял 27-летний мужчина. Во время проверки он сильно нервничал и вел себя довольно подозрительно. По этой причине полицейские решили досмотреть его машину.

— Под капотом машины инспекторы ДПС обнаружили пакет, внутри которого находилось 100 свертков с порошкообразным веществом светлого цвета, — отметила Петрова.

Последующая экспертиза показала, что изъятым веществом оказался героин весом около 200 граммов.

Видео: Пресс-служба МВД России по МО

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств». Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

Читайте также: Уволенный сотрудник выстрелил в начальника на севере Москвы